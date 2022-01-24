Минпромторг, Росалкоголь и ЦРПТ согласовали схемы интеграции маркировки и ЕГАИС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минпромторг, Росалкогольрегулирования и оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) согласовали схемы интеграции маркировки и ЕГАИС. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Минпромторг России совместно с Росалкогольрегулированием и ЦРПТ согласовали схемы взаимодействия участников эксперимента с системами маркировки и ЕГАИС, которые должны исключить дублирование подачи представителями пивной отрасли одних и тех же сведений в две информационные системы", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Как отметили в Минпромторге, на площадке министерства в формате видеоконференцсвязи прошло оперативное совещание по вопросам цифровой маркировки молочной продукции, упакованной воды, пива и слабоалкогольных напитков. В мероприятии также приняли участие представители Минсельхоза России, органов региональной исполнительной власти, бизнеса, поставщиков технических решений и Центра развития перспективных технологий - оператора национальной системы цифровой маркировки товаров. Одной из тем совещания стало исключение дублирования сведений, передаваемых представителями пивной отрасли, в двух информационных системах - цифровой маркировки и ЕГАИС.

Как сообщалось ранее, 17 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес пиво и слабоалкогольные напитки в перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке. Конкретные сроки и этапы введения маркировки будут определены в правилах маркировки.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался с 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. В настоящее время в эксперименте участвуют 192 компании, из которых 103 производителя, 17 импортеров, 5 представителей гостинично-ресторанного бизнеса и 17 представителей оптового-розничного звена, добавили в Минпромторге.