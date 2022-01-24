"Газпром" вновь не планирует на неделе продажу газа на своей электронной торговой площадке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Газпром экспорт" не возобновляет продажи газа в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) и вновь не запланировал торговых сессий с 24 по 28 января. Это следует из календаря торгов, который размещен на сайте компании.

Таким образом, последние торговые сессии на ЭТП "Газпрома" были проведены более двух с половиной месяцев назад.

Как следует из данных "Газпром экспорта", последние сделки на ЭТП были заключены еще раньше - более трех месяцев назад - 13 октября 2021 года, и с тех пор данные о продажах газа на площадке отсутствуют.

Заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила ранее, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. По состоянию на сентябрь 2021 года, на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м газа с поставкой в 2021 году.

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке реализовано около 27 млрд куб. м газа.