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Аэропорт Стамбула приостановил все рейсы из-за снегопада

Руководство аэропорта планирует, что приостановка продлится около часа

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Аэропорт Стамбула в понедельник объявил о приостановке выполнения рейсов из-за снегопада. Об этом сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что на данный момент руководство аэропорта планирует, что приостановка продлится около часа. Наземным службам необходимо время для расчистки взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

Стамбульский аэропорт является одним из наиболее загруженных транспортных хабов региона.

Синоптики ранее предупредили жителей Стамбула о мощных снегопадах, которые накроют город и его предместья на несколько дней. Из-за осадков в мегаполисе наблюдаются заторы на дорогах и пробки.

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