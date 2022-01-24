Товарооборот Татарстана и Казахстана может вырасти до $1 млрд в ближайшие годы

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Казахстан и Татарстан могут нарастить товарооборот до $1 млрд. За 9 месяцев 2021 года он составил более $440 млн, такое мнение озвучил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в понедельник на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"У нас большой потенциал в сотрудничестве, уверен, в ближайшие годы можем нарастить наш товарооборот до одного миллиарда долларов", - цитирует Смаилова пресс-служба президента Татарстана. Премьер Казахстана также предложил активизировать бизнес-миссии.

Минниханов отметил, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. "За 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 млн. Возможностей для сотрудничества много, в сфере энергетики, промышленности, газомоторного топлива, сельского хозяйства, нефтехимии", - приводит пресс-служба слова главы Татарстана.

Минниханов напомнил, что в Костанае (Казахстан) осуществляется строительство заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники "Камаз". В Карагандинской области дан старт строительству шинного производства совместного предприятия "Татнефти" и Группы компаний "Аллюр".

Отмечается, что генеральный директор "Татнефти" и генеральный директор "Камаза" в рамках встречи доложили о проектах, реализуемых на территории Казахстана, и обсудили перспективы дальнейших совместных проектов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане.