Ввоз кормовой продукции в Россию разрешили со 108 зарубежных предприятий

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ввоз кормовой продукции для животных в Россию разрешен со 108 зарубежных предприятий стран, в отношении которых ранее были введены ограничения в связи с обнаруженными нарушениями. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"На сегодняшний день возобновлена сертификация 438 наименований продукции 108 компаний", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхознадзор разрешил поставки с двух предприятий Германии, одного - Бельгии и одного - Словении. В ведомстве напомнили, что для дальнейшей работы по возобновлению поставок кормов и кормовых добавок в адрес Россельхознадзора необходимо предоставлять официальные гарантии компетентных органов зарубежных стран о соответствии предприятий и производимой ими кормовой продукции требованиям и нормам РФ и ЕАЭС. Однако до настоящего времени не по всем предприятиям они были получены, несмотря на просьбы Россельхознадзора и очередное продление сроков предоставления материалов до 25 марта 2022 года.

В пресс-службе Россельхознадзора добавили, что ввоз кормов без ограничений осуществляется с предприятий Франции, Австрии, Италии, КНР, Бразилии, Норвегии, Сербии и других стран.