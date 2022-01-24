Ессентуки в 2022 году направят на благоустройство около 150 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Ессентуков Ставропольского края в 2022 году направят порядка 150 млн рублей на благоустройство курорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Почти 150 млн рублей потратят курортные Ессентуки на благоустройство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, планируется благоустройство прогулочной зоны курорта - Лечебного парка. Порядка 30 млн рублей курортного сбора будут выделены на устройство пешеходной части, плиточное покрытие, замену системы освещения. Здесь же появятся малые архитектурные формы, подсветка, качели, новые скамейки и урны. Проведут большую работу по озеленению парка, засеяв газоны, высадив деревья и кустарники.

"Второй проект, который готовится к реализации в Ессентуках, сквер на ул. Первомайской", - говорится в пресс-релизе. Также проведут ямочный ремонт на 21 тыс. кв. м дорог и еще почти 4 тыс. кв. м тротуаров. На это направят более 14 млн рублей. Помимо этого, полное восстановление асфальто-бетонного слоя планируется провести на ул. Рабочей, Гаевского, Куйбышева, Свободы и ул. Бештау, всего почти 8 км.

Ессентуки - это крупный питьевой и бальнеологический курорт, который занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Ессентуки - единственный город из городов-курортов Кавминвод, находящийся в степи на ровном месте на выходе реки Подкумок.