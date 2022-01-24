В Сараеве ТЭС отключают отопление в связи с нехваткой газа

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Общественное коммунальное предприятие кантона "Сараевогаз" отключает отопление в столице Боснии и Герцеговины (БиГ) городе Сараево в связи с недостаточным количеством газа. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании, под угрозой оказались свыше 60 тыс. домохозяйств.

"Сараевогаз" 24 января 2022 года фиксирует ограниченные поставки газа от поставщика - компании "Энергоинвест" города Сараево, - которых недостаточно для снабжения всех клиентов в кантоне Сараево, особенно в период значительного понижения температуры, ожидаемого в ближайшие дни. Чтобы сохранить газовую систему и обеспечить снабжение газом клиентов, которые не имеют возможности использовать альтернативные источники топлива, службы "Сараевогаз" по договору с "ТЭС - Сараево" на местах отключают от газа все котлы, которые могут использовать [для отопления] мазут. Это необходимо, так как в случае снижения давления в газовой системе ниже границы функциональности, т. е. непропорционального потребления природного газа по отношению к имеющимся ограниченным количествам, может дойти до долгосрочного прекращения подачи для около 60 тыс. индивидуальных потребителей в кантоне Сараево, у которых нет возможности использования альтернативного топлива", - говорится в заявлении компании.

Компания "Сараевогаз" также призвала всех потребителей "рационализировать потребление" газа в ближайшее время, отметив, что дефицит газа, помимо низких температур, вызван повышенным потреблением газа. В сообщении подчеркивается, что Министерство коммунального хозяйства, инфраструктуры, территориального планирования, строительства и охраны окружающей среды БиГ проинформировано о сложившейся ситуации.

Ранее синоптики сообщили о нетипичных для региона морозах в предстоящие дни. Ожидается, что ночная температура опустится до минус 16 градусов, из-за чего в регионе введен оранжевый уровень опасности.