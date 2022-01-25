Счетная палата выявила недостатки в реализации Стратегии развития водного транспорта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реализация первого этапа Стратегии развития внутреннего водного транспорта (ВВТ) до 2030 года не обеспечила повышение конкурентоспособности ВВТ по отношению к другим видам транспорта и не создала условий для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на водный. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном во вторник.

"В рамках реализации первого этапа стратегии развития ВВТ (2020 год) не удалось обеспечить конкурентоспособность ВВТ по отношению к другим видам транспорта и создать условия для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на ВВТ", - говорится в отчете.

Как указывает Счетная палата, протяженность эксплуатируемой сети внутренних водных путей составляет 101,7 тыс. км и проходит вдоль 60 субъектов РФ, однако доля ВВТ в общем грузообороте страны составляет менее 2%. По словам аудитора Валерия Богомолова, которого цитирует пресс-служба, одна из причин столь низких объемов речных перевозок заключается в ухудшении качественных параметров внутренних водных путей, в том числе на участках Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря.

Для решения этой проблемы, в частности, в ходе первого этапа планировалось построить два гидроузла - Нижегородский на Волге и Багаевский на Дону, однако эти проекты не были завершены, указал аудитор. Проект Нижегородского гидроузла не прошел государственную экспертизу, в итоге госконтракт на строительство был расторгнут. На его проектировку было выделено 1,2 млрд рублей, из которых 375 млн рублей были возвращены в федеральный бюджет, а 826,3 млн рублей израсходованы без достижения результата. По Багаевскому гидроузлу не были выполнены в срок подготовительные работы, в результате срок реализации проекта был перенесен до 2024 года, а его финансирование выросло почти на 8 млрд рублей.

"К моменту окончания первого этапа стратегии развития ВВТ объем речных грузоперевозок, в том числе транзитных и в заграничном направлении, сократился с 118,6 млн тонн в 2017 году до 109 млн тонн в 2020 году, грузооборот упал с 67,3 млрд тонн до 64,3 млрд тонн", - отметил Богомолов.

В числе предложений Счетной палаты по достижению целей стратегии - разработка мер по эффективному использованию потенциала ЕГС как важнейшего водного пути международного значения, формирование нормативной базы для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт, а также адаптация программы лизинга морских и речных гражданских судов к особенностям речных перевозок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

О стратегии

Стратегия внутреннего водного транспорта на период до 2030 года была утверждена правительством в 2016 году. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на качественное изменение состояния внутреннего водного транспорта, создание основ для эффективного развития отрасли и обеспечение потенциала для реальной конкуренции с наземными видами транспорта. Реализация стратегии разбита на два этапа: первый рассчитан до 2020 года, второй - до 2030 года.