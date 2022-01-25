MSC и Lufthansa заинтересовались приобретением контрольного пакета акций ITA Airways

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Ведущая итало-швейцарская судоходная компания MSC и крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa выразили заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций национального авиаперевозчика Италии ITA Airways, который был создан на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia. Об этом в понедельник сообщила газета Corriere della Sera.

По ее данным, обе компании направили соответствующее предложение властям Италии. Они также выразили пожелание, чтобы итальянское правительство, которому полностью принадлежит ITA Airways, сохранило миноритарный пакет акций. Отмечается, что компании запросили эксклюзивный период сроком 90 дней, чтобы согласовать все детали предложения. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что с Lufthansa был снят запрет на осуществление подобных операций.

Испытывавшая на протяжении последних двух десятилетий финансовые сложности итальянская авиакомпания Alitalia осенью 2021 года формально закончила свое существование и с 15 октября продолжила работать как ITA.

Формально национальным перевозчиком Alitalia перестала быть в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways из ОАЭ. Однако авиакомпания продолжала терять по полмиллиарда евро в год, а меры и инвестиции Etihad Airways не принесли желаемого подъема. Сейчас бывшие руководители переданы под суд по обвинениям в доведении компании до банкротства. Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, и основным претендентом была Air France. Однако занимавший тогда пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне.

В последние годы Alitalia находилась в режиме чрезвычайного управления, срок которого намного превысил изначально предполагаемые рамки. Компания сумела выйти на доходный уровень. В итоге в акционеры компании вошли компании с государственным участием, включая "Почту Италии". Авиаперевозчик также получил значительную государственную финансовую поддержку в виде госкредита.

Во время пандемии коронавируса Alitalia не прекращала деятельность, хотя число ее рейсов было сокращено более чем вдвое, отменены целые направления. Сообщалось, что потери компании из-за пандемии достигли за первые девять месяцев 2020 года €2,2 млрд.