"Квадра" в 2021 году увеличила выработку электроэнергии на 17,2%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Производство электроэнергии генерирующей компанией "Квадра" по итогам 2021 года увеличилось на 17,2% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 11,98 млрд кВт ч, следует из пресс-релиза компании.

Отпуск тепловой энергии за отчетный период вырос на 7,3%, до 19,2 млн Гкал.

"Увеличение выработки электроэнергии на 17% к аналогичному периоду прошлого года обусловлено ростом потребления в ОЭС Центра, что во многом связано с низкими температурами в январе - марте и декабре 2021 года, а также ранним началом отопительного сезона. Прошедший год продемонстрировал восстановление как общего электропотребления, так и уровня востребованности тепловых электростанций. Динамика полезного отпуска тепловой энергии обусловлена изменением климатических условий и продолжительности ОЗП", - уточнили в компании.

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 тыс. 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал ч.