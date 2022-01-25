"Ъ": статус РЖД изменят для привлечения более дешевых кредитов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство намерено внести изменения в закон об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект, опубликованный на сайте regulation.gov.ru.

В публикации отмечается, что согласно вносимым правкам, действие федерального закона о банкротстве на монополию не распространяется, а ликвидация или реорганизация РЖД возможна только на основании отдельного федерального закона. Мера необходима для того, чтобы компания стала полностью соответствовать критериям организации государственного сектора в терминологии международного банковского регулирования "Базель III".

Для таких организаций Банком России установлен пониженный коэффициент риска. Сейчас для облигаций монополии коэффициент риска составляет 65%, а будет - 20%.

Эксперты, опрошенные газетой, сходятся во мнении, что такая мера облегчит для банков взаимодействие с монополией.