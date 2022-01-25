ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 36,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 24 января на сумму 36,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 21 января, составлял 36,5 млрд рублей.

В понедельник, 24 января, Банк России сообщил, что принял решение не осуществлять с 15:00 мск 24 января 2022 года покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

О покупках валюты

Минфин РФ с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 3,3 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил порядка 1,7 трлн рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке. При росте стоимости нефти выше цены отсечения (в 2022 году она составляет $44,2 за баррель) регулятор осуществляет покупку валюты, при снижении цены ниже этого уровня - продает ее.

Запланированный до нынешнего решения ЦБ РФ объем по таким покупкам на период с 14 января по 4 февраля составлял 585,9 млрд рублей, или 36,6 млрд рублей в эквиваленте в день.