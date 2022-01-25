"Магнит" планирует открыть пекарни в 100 магазинах, а затем масштабировать проект

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует в первом квартале 2022 года открыть пекарни в 100 магазинах, а затем масштабировать проект. Об этом говорится в сообщении компании.

"ПАО "Магнит" объявляет о расширении ассортимента магазинов у дома свежей выпечкой собственного производства в первом квартале 2022 года. На первом этапе пекарни появятся в 100 объектах в разных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Центральной России, на Юге и в Сибири, до конца 2022 года число торговых точек планируется кратно увеличить. Это позволит повысить средний чек и трафик магазинов", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в компании, в 2021 году "Магнит" уже запустил пилотный проект в 21 магазине Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара и других городов. В таких точках продажи выпечки выросли в 2-3 раза, а трафик увеличился на 6-7%. В 100 "Магнитах" у дома покупателям предложат круассаны, хот-доги, слойки, свежий хлеб и другую выпечку, включая комбо-наборы, также в части торговых точек будут доступны различные виды кофе с собой. В зависимости от особенностей расположения объектов "Магнит" дифференцирует ассортимент пекарен, насчитывающий от 22 до 44 позиций. На ассортимент также будут влиять покупательский, пешеходный и автомобильный трафик и конкурентное окружение, пояснили в компании.

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 25 тыс. магазинов, расположенных в 3,84 тыс. населенных пунктах Российской Федерации.