На Украине отключился 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине отключился во вторник из-за срабатывания защиты. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

"25 января 2022 в 04:22 (05:22 мск - прим. ТАСС) произошло отключение энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло, последствия для персонала и окружающей природной среды отсутствуют.

"Предварительная оценка этого события по шкале INES - уровень "0", то есть событие несущественно для безопасности. Радиационное состояние на промышленной площадке и в зоне наблюдения ХАЭС не претерпевало изменений, соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений", - заверили на станции.

ХАЭС располагает двумя энергоблоками ВВЭР-1000 советской разработки. Второй энергоблок станции работает на мощности 640 МВт, отмечает пресс-служба.

Более 50% электроэнергии на Украине вырабатывается на АЭС страны. Ранее в Минэнерго Украины заверяли, что страна не испытывает дефицита энергогенерирующих мощностей, а также располагает достаточным их резервом. Между тем Украина импортирует электроэнергию из Белоруссии, в настоящее время поставки достигают максимально возможных 900 МВт.