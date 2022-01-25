Путин 26 января обсудит с бизнесом Италии расширение деловых связей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий, - говорится в сообщении.

Ранее о том, что такая встреча в видеоформате состоится, сообщал глава Минпромторга России Денис Мантуров. На заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в начале декабря 2021 года Мантуров выразил уверенность, что после этой встречи сотрудничество двух стран получит дополнительный импульс. Он отмечал, что товарооборот между Россией и Италией вновь начал расти после достижения в 2013 году уровня в €40 млрд и последующего снижения. За девять месяцев 2021 года он вырос на 43%, до €17 млрд.