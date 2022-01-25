Работы по 12 соцобъектам завершили в 2021 году по госпрограмме развития СКФО

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Исполнение госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2021 году составило 94%. За прошедший год были проведены работы по 12 социальным объектам, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В Минэкономразвития РФ подвели итоги исполнения государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" за 2021 год. Фактическое исполнение госпрограммы по СКФО составило 94%. Общий объем финансирования в прошлом году составил 18,4 млрд рублей. Кассовое исполнение - 17,3 млрд рублей, что составляет 105% к аналогичному показателю 2020 года. В 2020 году исполнение составляло 89%", - говорится в сообщении.

В рамках госпрограммы завершены работы по 12 социальным объектам - были построены или реконструированы учебные и медицинские учреждения, а также коммунальная инфраструктура. Так, в селении Ново-Ивановское Кабардино-Балкарии впервые за 20 лет появилась новая школа на 440 мест со стадионом, баскетбольной и волейбольной площадками. В Пятигорске была завершена реконструкция гимназии №11 на 252 ученика, здание школы построено в начале XX века и является памятником архитектуры. А а дагестанском селе Гамиях и в Беслане (Республика Северная Осетия - Алания) были построены два детских сада, рассчитанных на 260 воспитанников.

Еще в одном регионе - в Чеченской Республике - в прошлом году появились две коррекционных общеобразовательных школы-интерната на 386 мест для детей с особенностями развития. Что касается Ставрополья, там восстановлен корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медпомощи в Буденновске. Он был закрыт из-за ветхости здания восемь лет. Кроме того, в рамках госпрограммы была обновлена коммунальная инфраструктура: построены водоводы, водозаборные скважины, селелавинозащитные сооружения, обновилась также инфраструктура горного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

"Планомерно выполняем главную задачу госпрограммы - повышение качества жизни на Северном Кавказе. Государство традиционно вкладывается в те объекты, которые не интересны частным инвесторам, но необходимы жителям и служат основой экономического благополучия субъектов", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития РФ, курирующего СКФО, Сергея Назарова.

В министерстве подчеркнули, что по итогам реализации госпрограммы в 2021 г. субъекты не использовали около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Как отмечается, большая часть средств останется в регионах для завершения строительства и ввода в эксплуатацию оставшихся восьми объектов. В частности, один такой объект инженерной инфраструктуры в Республике Дагестан был введен в эксплуатацию в начале текущего года.

О госпрограмме

В декабре 2021 года правительство РФ утвердило изменения в госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального округа. На ее реализацию до 2030 года планируется направить 169,2 млрд рублей.

В государственную программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа указом президента РФ или постановлением правительства РФ включаются важнейшие объекты социальной инфраструктуры. Приоритетный список объектов формируется в ходе совместной работы Минэкономразвития России и субъектов СКФО.