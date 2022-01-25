МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объем производства индейки в России в 2021 году вырос на 22,67% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 400,133 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства "Агрифуд cтретеджис".

"Общий объем производства мяса индейки в России в 2021 году во всех категориях хозяйств - в промышленных предприятиях, крестьянско-фермерских и ЛПХ (личных подсобных хозяйствах - прим. ТАСС) - увеличился за год на 22,67% и составил 400 тыс. 133 тоннs готовой продукции в убойном весе", - отмечается в сообщении.

С учетом информации о динамике производства и рынков мяса индейки в Евросоюзе, США, Бразилии и других странах, "Агрифуд cтретеджис" также пришло к выводу, что достигнутый показатель вплотную приблизил российский индейководческий сектор к первому месту в Европе и второму в мире (после США). Таким образом, по данным аналитиков, за последнее десятилетие выпуск индюшатины в России вырос более, чем в четыре раза. "Третий год подряд общий объем российского рынка мяса птицы остается стабильным исключительно благодаря приросту в индейководстве. Стоит отметить, что производство мяса бройлеров в 2021 году сократилось, по разным оценкам на 1,2-1,7%, поэтому увеличение выпуска индюшатины полностью скомпенсировало это снижение, а доля индейки в общем объеме производства мяса птицы в России достигла 8%", - отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают, что в 2021 году потребление мяса индейки на душу населения в России выросло до 2,6 кг. По их данным, это все еще значительно меньше целевого уровня в 4,5 кг, который является средним для стран с аналогичной "мясной корзиной" потребителя, уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями. По оценкам "Агрифуд cтретеджис", потенциал развития отрасли пока освоен только на половину. При этом цена на самый популярный и дорогой товар из индейки - филе грудки - за год выросла всего на 8%, что ниже официального уровня инфляции в России в 8,39% и гораздо ниже рекордного роста цена на курятину, зафиксированную на уровне 15% в расчете на целую тушку, добавили эксперты.

Согласно их данным, все более значительным фактором развития отрасли становится экспорт, который также растет рекордными темпами. По данным таможенной статистики, поставки российской индейки за рубеж в последнее время практически ежегодно утраиваются в объеме ( 3 тыс. 500 тонн в 2019 году, в 8 тыс. 600 тонн в 2020 году и 21 тыс. 700 тонн в 2021 году), а стоимость продаж показывает значительное ускорение роста (6,5 млн тонн в 2019 году, 13,5 млн тонн в 2020 году и 47,5 млн тонн в 2021 году). Только в 2021 году продажи в Китай увеличились на 70%, в Бенин - в 5,5 раза, в ОАЭ - втрое, в страны Африки - в 4,5 раза. При этом Россия стала крупнейшим поставщиком индейки в Объединенные Арабские Эмираты и третьим ведущим экспортером в Китай, добавили аналитики.