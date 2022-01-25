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В Татарстане прорабатывают строительство железнодорожных путей в ОЭЗ "Алабуга" и Бегишево

Ветка должна быть интегрирована в общую городскую систему пассажирских перевозок Набережных Челнов

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Строительство новых железнодорожных путей прорабатывается в Татарстане. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на итоговом заседании коллегии министерства.

"Совместно с Куйбышевской железной дорогой мы будем прорабатывать строительство новых железнодорожных путей общего пользования: в ОЭЗ "Алабуга", до международного аэропорта Бегишево, в город Альметьевск", - сказал министр.

По его словам, ПАО "Камаз" уже запланировано заключение соглашения об инвестировании средств в разработку технико-экономического обоснования строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт Бегишево.

Как уточнили в пресс-службе Миндортранса Татарстана, указанная ветка должна быть интегрирована в общую городскую систему пассажирских перевозок Набережных Челнов. В настоящее время разрабатывается генеральный план города. "Целесообразно предусмотреть в нем создание городской электрички с использованием имеющихся путей промышленных зон и новой ветки в аэропорт. В дальнейшем, с приходом ВСМ (высокоскоростной магистрали - прим. ТАСС), транспортная система будет интегрирована с железными дорогами федерального значения", - отметили в пресс-службе.

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