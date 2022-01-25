Для двигателей перспективной ракеты "Амур-СПГ" поставили элементы новой системы зажигания

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Элементы системы зажигания двигателя РД-0177 для возвращаемых ступеней ракет "Амур-СПГ" поставлены предприятию Роскосмоса, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" поставил предприятию Роскосмоса (АО "КБХА") элементы системы зажигания запального устройства двигателя РД-0177. Устройства предназначены для двигателей возвращаемых ступеней ракет "Амур-СПГ" и других ракет-носителей космического назначения", - говорится в сообщении.

Элементы системы зажигания - это специальная свеча, интегрированная в запальное устройство двигателя, а также агрегат зажигания. Главная их особенность - повышенная прочность конструкции и возможность многоразового использования. В составе системы зажигания элементы прошли успешные испытания в АО "КБХА".

"Для использования в двигателях возвращаемых ступеней ракет-носителей система зажигания должна обладать возможностью многоразового использования. Свеча запального устройства двигателя, а также агрегат зажигания, созданные "Технодинамикой", прошли проверку и по этому параметру: в рамках программы испытаний было успешно проведено ее восьмикратное включение", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова.

Как отметили в пресс-службе, новые элементы системы зажигания соответствует необходимым массогабаритным показателям. В ходе испытаний они полностью подтвердили заявленные характеристики, а также возможность многоразового использования. В перспективе разработка найдет применение в двигателях возвращаемых ступеней перспективных ракет-носителей, таких как "Амур-СПГ", добавили в "Технодинамике".

Изделия созданы Уфимским научно-производственным предприятием "Молния" холдинга "Технодинамика".