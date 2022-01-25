"Яндекс" поддержал Samsung в споре с Sqwin SA из-за патента на бесконтактные платежи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Яндекс" подал в Палату по патентным спорам Роспатента заявление об оспаривании патента на платежную систему, который принадлежит Sqwin SA. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы считаем, что решение по этому спору может создать опасный прецедент, который может негативно повлиять не только на развитие рынка платежных решений, но и на доступность мобильных устройств для российских пользователей", - отметили в компании.

В декабре девятый Арбитражный апелляционный суд отложил разбирательство по жалобе Samsung Electronics на решение о запрете использования Samsung Pay из-за патентного спора. Следующее судебное заседание назначено на 31 января 2022 года в 14:00.

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" о защите исключительных прав на патент к "Самсунг Электроникс Рус Компани", запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.

21 октября Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Согласно решению, на территорию РФ запрещен ввоз и продажа моделей Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и ряда других. Samsung подал апелляцию на это решение суда.