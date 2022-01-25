Посол РФ заявил, что рост торговли с КНР связан не только с увеличением цен в мире

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Рост товарооборота между Россией и Китаем связан не только с повышением цен на энергоносители, но и с расширением товарного состава двусторонней торговли. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"В 2021 году прирост [двусторонней торговли] в процентах составил более 35% - это довольно высокий рост. Он произошел за счет ряда факторов", - сказал посол. По его словам, "важную роль сыграло повышение цен на мировом рынке, особенно на те товары, которые составляют основную часть товарного состава торговли двух стран". Как указал он, "речь идет, прежде всего, об энергетических ресурсах".

По словам Денисова, в двустороннем товарообороте на энергоресурсы приходится порядка 30%. При этом, если взять отдельно российский экспорт, то в его стоимости на энергоресурсы приходится более 60%, поэтому "повышение цен на энергоресурсы привело к повышению итоговых цифр товарооборота РФ и КНР". Он также отметил, что "на целый ряд товаров китайского экспорта в Россию цены тоже возросли". Например, на цветные металлы, на продукцию машинно-технической отрасли.

"Так что фактор цен сыграл свою роль", - указал российский посол. "Но в повышении нашего товарооборота сыграли роль отнюдь не только высокие цены, но и появление новых товарных групп, расширение товарного состава нашей торговли", - добавил он.

Денисов также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество - это материальная база для сотрудничества в других областях, поэтому руководители двух стран уделяют его развитию первостепенное внимание. "У нас есть основания для оптимизма: по итогам 2021 года товарооборот вышел на рекордный уровень, чуть-чуть не дотянув до $150 млрд, остановившись на отметке $146 млрд. Это новый рекорд, такого у нас еще не было", - резюмировал он.

Как сообщило Главное таможенное управление КНР, объем торговли России и Китая по итогам 2021 года составил $146,88 млрд, что на 35,8% больше в годовом исчислении.