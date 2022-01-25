СМИ: экс-канцлер Австрии Курц открыл свою фирму, чтобы платить налоги внутри страны

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц учредил собственную австрийскую фирму, чтобы платить налоги в своей стране. Об этом сообщила во вторник газета Heute со ссылкой на окружение Курца.

Компания "СК менеджмент" была зарегистрирована Курцем, чтобы платить налоги на родине во время его основной работы в США, а также собственных инвестиций в стартапы. Капитал фирмы в небольшом местечке в регионе Нижняя Австрия составил €35 тыс. Курц стал единственным акционером компании.

В декабре стало известно, что Курц займет должность "глобального стратега" в инвестиционном фонде Thiel Capital, специализирующемся на вложениях в транснациональные корпорации. Компания принадлежит Питеру Тилю - миллиардеру, спонсировавшему предвыборную кампанию 45-го президента США Дональда Трампа и позже занимавшему должность его советника.

В октябре 2021 года Курц покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. 2 декабря он объявил об уходе из политики.