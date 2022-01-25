Ямал экспортировал первую партию рыбной продукции в Белоруссию

ТАСС, 25 января. "Салехардский комбинат", который первым среди предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил право на экспорт рыбной продукции, впервые поставил около 3 тонн консервов в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников сообщал, что Ямал планирует экспортировать рыбную продукцию "Салехардского комбината" в Белоруссию и Казахстан.

"Сегодня с Ямала в Республику Беларусь отправили первую партию рыбных консервов. Планируется, что продукция российского производителя будет представлена в торговых сетях этой страны. Объем экспортируемого груза превысил 11 400 банок, а вес - около трех тонн. Специально для белорусского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в стране", - говорится в сообщении.

Партнерские отношения с белорусскими бизнесменами стали результатом работы предприятия на выставке "Продэкспо-2021" и Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia-2021, где "Салехардский комбинат" представлял свою продукцию.

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО. Оно производит более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюменской области, Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.