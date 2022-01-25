Россия опустилась на 136 место в Индексе восприятия коррупции

ТАСС, 25 января. Новая Зеландия, а также Дания и Финляндия признаны странами с самым низким уровнем коррупции в мире. Об этом свидетельствуют данные Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2021 год, который был составлен и опубликован во вторник международной организацией Transparency International.

Разделившие первую строчку страны набрали по 88 баллов из 100 возможных. Кроме них в лидеры рейтинга из 180 стран попали Норвегия, Сингапур и Швеция, набравшие по 85 баллов, а также Швейцария (84), Нидерланды (82), Люксембург (81) и Германия (80). "В этом году глобальное среднее значение остается неизменным уже десятый год подряд и составляет всего 43 балла из 100 возможных. Несмотря на многочисленные обязательства, 131 страна не добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие. Две трети стран набрали менее 50 баллов, что указывает на наличие у них серьезных проблем с коррупцией, а 27 стран имеют самый низкий балл за всю историю", - отмечают авторы исследования.

США с результатом 67 баллов по-прежнему занимают рекордно низкую позицию в ИВК с 2012 года. "Отсутствие прогресса в отношении индекса потребительских цен в стране можно объяснить постоянными нападками на свободные и честные выборы, кульминацией которых стало насильственное нападение на Капитолий, и все более непрозрачной системой финансирования избирательных кампаний", - говорится в докладе.

Россия набрала 29 баллов, что на один балл меньше, чем в прошлом году, и заняла 136 место. Последние строчки рейтинга заняли Сомали и Сирия (обе 13), а также Южный Судан (11).

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) представляет собой интегрированный показатель, иллюстрирующий уровень коррупции в государственном секторе различных стран. Начиная с 1995 года он ежегодно составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями в разных частях мира. Все государства получают определенное количество баллов по шкале от 0 до 100, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - самый низкий.

Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. В основном эта организация финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), Национальным фондом за демократию США, фондом Сороса, Европейской комиссией, различными негосударственными фондами, а также правительствами Германии и Великобритании. В 2015 году по итогам проверки органами прокуратуры Министерство юстиции России внесло Transparency International в реестр иностранных агентов. Критики индекса указывают на то, что методика определения уровня коррупции не до конца прозрачна и не отражает всей картины положения в странах.

В новость внесена правка (18:18 мск) - передается с уточнением места России в рейтинге, правильно - 136 место в четвертом абзаце.