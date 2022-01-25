Железные дороги Греции заплатят по €1 тыс. компенсации пассажирам вставших поездов

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Оператор греческих железных дорог - компания TrainOSE заплатит по €1 тыс. компенсации пассажирам поездов, застрявших в понедельник в пути на много часов из-за снежных заносов и падения дерева на рельсы. Об этом сообщил во вторник министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.

Министр связался с руководством TRAINOSE, входящей в группу итальянской компании Ferrovie dello Stato Italiane, и попросил оператора выплатить по €1 тыс. в качестве компенсации пассажирам поездов, которые отправлялись в понедельник по маршрутам Афины - Салоники и Салоники - Афины, а также из города Каламбака в столицу, за доставленные им большие неудобства. "TRAINOSE согласилась выплатить компенсации в €1 тыс. пассажирам поездов по маршрутам 885 (Каламбака-Афины), 54 (Афины-Салоники), 55 (Салоники-Афины), 56 (Афины-Салоники) и 57 (Салоники - Афины)", - приводит слова министра газета "Прото тема".

Маршруты поездов, следовавших в Салоники и обратно, были прерваны из-за остановки поезда номер 54 в Ливадии, снежных заносов и падения дерева. Пассажиры провели после этого много часов в вагонах поездов. Другие поезда остановились и стояли на станции Инои. По словам представителей компании, поезда были остановлены внутри станций, были в безопасности и отапливались в течение всего периода ожидания. Проводники с помощью патрульной машины полиции позаботились о доставке еды из соседних магазинов.

Во вторник утром началась эвакуация пассажиров автобусами, арендованными компанией TRAINOSE. Она завершилась в 10:00 (11:00 мск), при этом большая часть пассажиров была возвращена в Афины, а часть предпочла доехать до Салоник самостоятельно. Всего из вагонов остановившихся поездов были эвакуированы 400 человек, 70 из которых остановились в отеле в Афинах. TRAINOSE сообщила, что как только позволят погодные условия, движение поездов по маршруту Афины - Салоники возобновится.

Непогода в Греции

В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Все улицы в Афинах и области занесло толстым слоем снега, в городе прекратил работу весь общественный транспорт, кроме метро, на платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северным районам столицы, в снегу застряли около 3 000 автомобилей. Власти Греции объявили из-за снегопада вторник и среду выходным днем в ряде районов страны.

Во вторник премьер-министр Кириакос Мицотакис потребовал от компании - концессионера автомагистрали "Аттики одос" выплатить по 2 тыс. евро компенсации водителям застрявших на ней в снегу машин. Как сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей, компания согласилась выполнить это требование.