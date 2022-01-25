Резиденты вложили в индустриальные парки Свердловской области более 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Резиденты инвестировали более 1 млрд рублей в индустриальные парки Свердловской области по итогам 2021 года. Данные приводятся в докладе министра инвестиций и развития области Виктории Казаковой, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Объем инвестиций, вложенных резидентами индустриальных парков, составил более 13 млрд рублей, из них в 2021 году вложено более 1 млрд рублей. Создано 3 549 новых рабочих мест, из них в 2021 году - 963", - говорится в документе.

В Свердловской области функционируют десять индустриальных парков, семь из которых частные: химический парк "Тагил", "Малахитовая шкатулка", "Березовский", "Про-Бизнес-Парк", "ЕКАД: Южный", "Уралмаш", "Восточный". Еще три парка в регионе созданы при государственном участии: "Богословский", "Заречный" и "Новоуральский".

Как отмечено в документе, в сфере создания индустриальных парков с госучастием приоритетным для области является получивший поддержку на федеральном уровне проект создания индустриального парка "Богословский" на территории моногорода Краснотурьинск. По состоянию на начало 2022 года на площадку индустриального парка привлечены 10 компаний-резидентов, из которых две - в прошлом году, объем вложенных инвестиций составляет 3,4 млрд рублей, создано 538 рабочих мест.

Также развитие в прошлом году получила особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина". По состоянию на начало 2022 года резидентом ОЭЗ является 21 компания, из которых три получили статус в прошлом году. Объем заявленных инвестиций составляет более 49 млрд рублей, фактически проинвестировано в производства более 12,7 млрд рублей. В виде налогов и таможенных сборов в казну поступило более 1 млрд рублей, объем выручки, полученной резидентами, составил 29 млрд рублей.

В развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 4,59 млрд рублей бюджетных инвестиций, таким образом, на сегодняшний день на один вложенный бюджетный рубль привлечено 2,76 рубля частных инвестиций резидентов. В 2022 году на территории ОЭЗ построят железную дорогу, необходимую для доставки и перевозки грузов резидентов. Соответствующее концессионное соглашение было подписано между РЖД и правительством Свердловской области в 2020 году.