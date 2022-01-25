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Отставки и назначения

Мишустин освободил замглавы Росстандарта Алексея Кулешова от должности

Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Алексея Кулешова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Кулешова Алексея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Кулешов был назначен замглавы ведомства в 2015 году. Курировал в том числе управление метрологии, государственного контроля и надзора, отвечая среди прочего за борьбу с контрафактом и противодействие незаконному обороту продукции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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