Мишустин освободил замглавы Росстандарта Алексея Кулешова от должности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Алексея Кулешова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Кулешова Алексея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Кулешов был назначен замглавы ведомства в 2015 году. Курировал в том числе управление метрологии, государственного контроля и надзора, отвечая среди прочего за борьбу с контрафактом и противодействие незаконному обороту продукции.