Союз пивоваров России выступает за введение минимальной розничной цены на пиво

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции выступает за введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в стране. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации, на котором рассматривался вопрос о введении минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию сообщил председатель совета союза Даниил Бриман.

"Преимущества использования МРЦ. Почему мы настаиваем на этом механизме? Потому что это уже проверило себя на рынках водки и шампанских вин, то есть положительный опыт и эффект, достигнутый в администрировании контроля", - сказал он.

Бриман также отметил, что введение минимальной розничной цен не повлечет дополнительных затрат со стороны производителей и государственных органов власти. В связи с этим инструмент можно внедрить в течение несколько месяцев и просто контролировать. Вместе с тем, по мнению Бримана, это простимулирует повышение качества продукции, а также поспособствует исчезновению из магазинов пива, стоимость которого ниже стоимости воды.

Аргументы против МРЦ

В то же время директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и другие) Ораз Дурдыев отметил, что при внедрении МРЦ в первую очередь пострадает потребитель, который столкнется со значимым ростом цен. "Причем вырастет не только пивная категория, но и другие товары. Сейчас гибкая ценовая политика дает розничным сетям возможность компенсировать часть затрат на сдерживание цен на социально значимые товары через пивоваренный сектор, но после введения МРЦ этот механизм потеряет работоспособность", - считает он.

Кроме того, по его мнению, в условиях снижающихся реальных доходов населения и прогрессирующей инфляции, возможность проведения промоакций актуальна как для продавцов, так и для потребителей. В случае введения МРЦ реализация продукции со скидками в нынешнем объеме станет невозможной, что повлияет как на объемы продаж и уровень налоговых отчислений, сократив их до 10%, так и на потребителя, который заинтересован в приобретении качественной продукции по сниженной цене и старается экономить на фоне непростой экономической ситуации. "Таким образом, дальнейший рост цен на пиво также приведет к тому, что потребитель будет вынужден переключиться на более доступный по цене крепкий алкоголь, в том числе суррогатный. Уже сейчас пивная категория конкурирует с нелегальным крепким алкоголем и дальнейшее увеличение цен на качественную пивоваренную продукцию ответственных производителей будет способствовать дальнейшей алкоголизации населения", - считает Дурдыев.

Он также отметил, что сложившаяся за последние годы рыночная ситуация имеет благоприятный эффект для малых и средних пивоваров. За последние пять лет их доля увеличилась на 30% и неуклонно растет, в отличие от крупнейших игроков. "Кроме того, наблюдается взрывной рост канала разливного пива, где крупные производители представлены минимально и через который идет наибольшая часть нелегального траффика в отрасли", - отметил Дурдыев. По его мнению, введение МРЦ для пивоваренной продукции на российском рынке представляется избыточной и необоснованной мерой, которая в первую очередь приведет к росту цен для потребителей, будет стимулировать падение легального производства и розничных продаж, станет дополнительной нагрузкой на добросовестный бизнес, что в итоге приведет к сокращению численности рабочих мест, налоговых отчислений и снижению покупательной способности.

Целесообразность введения минимальной розничной цены на пиво прорабатывается Минфином и профильными ведомствами уже в течение нескольких лет, однако пока окончательное решение по этому вопросу не принято. В ходе совещания 25 января Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование высказались о том, что считают преждевременным вводить минимальную розничную цену на пиво в России.

О МРЦ

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин. Ранее Минфин предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Минимальную розничную цену на бренди предлагается повысить с 324 до 348 рублей.