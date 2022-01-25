Эксперты зафиксировали в России рост доли DDoS-атак на ретейл, финансовый и игровой рынки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали в РФ по итогам 2021 года рост доли DDoS-атак на финансовый сектор, ретейл и игровую индустрию. Об этом говорится в исследовании компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз. Для анализа были использованы данные клиентов компании. Копия исследования есть в распоряжении ТАСС.

"Специалисты выявили, что самыми атакуемыми отраслями в прошлом году стали финансовый сектор (43%), ретейл (31%) и игровая индустрия (18%). Также в прошлом году хакеры атаковали телеком-сферу (9%), образовательный сектор (5%) и другие (2%)", - говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что количество DDoS-атак на финансовый сектор, ретейл, игровую сферу и образовательный сектор значительно выросло по сравнению с 2020 годом. Например, количество атак на финансовый сектор увеличилось на 84%. Хакеры использовали новые ботнеты, с помощью которых злоумышленники смогли организовать атаки мощностью до 1,2 Тбит/с, добавили в компании.

По данным исследования, количество DDoS-атак за прошедший год на онлайн-ретейл выросло на 75%, наибольший рост кибератак наблюдался в августе и ноябре. Так, количество атак в августе прошлого года выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в ноябре - в 4,33 раза. В компании отметили, что это связано с активизацией хакерской деятельности во время проведения "черной пятницы".

Что касается игровой индустрии, то в 2021 году количество DDoS-атак выросло на 62%. "Максимальная мощность DDoS-атак на игровой сектор достигала 2 Тбит/с, что является абсолютным рекордом за всю историю кибератак", - рассказали в StormWall. Число DDoS-атак на образовательный сектор увеличилось на 36%, причем большинство атак в прошлом году были организованы учащимися, рассказали в компании.

"Проблема в том, что киберпреступники стали более изобретательными, для организации DDoS-атак они используют новые инструменты, например, ботнеты, и компаниям сложно остановить мощную атаку своими силами. Злоумышленники также научились объединять ботнеты, чтобы атака стала еще более разрушительной. Можно предположить, что из-за продолжающейся пандемии и сложной экономической ситуации в 2022 году DDoS-атаки будут направлены на финансовый сектор, ретейл, телеком и сферу медицины. По предварительным прогнозам, в этом году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 Тбит/с", - рассказал генеральный директор и сооснователь компании StormWall Рамиль Хантимиров, слова которого приводит пресс-служба компании.