Более 9,9 млрд рублей планируется привлечь в вузовские стартапы к 2024 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Свыше 9,9 млрд рублей планируется привлечь в университетские стартапы в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" к 2024 году. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.

"Университетские стартапы имеют потенциал быстрого роста, поэтому они привлекательны для инвестиций. К 2024 году мы рассчитываем на объем инвестиций в университетские стартапы свыше 9,9 млрд рублей. Таким образом, проект позитивно отразится еще и на показателях сферы малого и среднего бизнеса", - сообщил Чернышенко.

По его словам, уже в феврале предполагается запустить новую масштабную программу грантов студентам на создание стартапов. До конца этого года не менее 30 тыс. обучающихся пройдут через массовый тренинг предпринимательских компетенций, 1 тыс. из них получат гранты на создание стартапов. Также состоятся 150 акселерационных программ, в которых студенты смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и получить первые инвестиции в свой бизнес.

К 2030 году предполагается, что будет открыто 150 предпринимательских точек кипения и проведено 1 350 акселерационных программ, расширена сеть университетских стартап-студий до 50.