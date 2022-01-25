Грузооборот Санкт-Петербургской таможни за 2021 год увеличился в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Грузооборот на территории деятельности Санкт-Петербургской таможни, включающей в себя также таможенные пункты в Ленинградской, Вологодской, Новгородской областях и Республике Коми, по итогам 2021 года достиг 21,8 млн тонн. Это в два раза больше, чем в позапрошлом году, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"По итогам 2021 года грузооборот в регионе деятельности Санкт-Петербургской таможни увеличился в два раза и составил 21,8 млн тонн. Весомый объем вывозимых товаров достиг 20,4 млн тонн, это в два раза больше показателя экспорта 2020 года. Весовой объем ввозимых товаров вырос на 3%. В регион было ввезено 1,4 млн тонн грузов", - рассказали в пресс-службе.

В 2021 году наибольшая часть роста грузооборота пришлась на экспорт черных металлов, химических волокон, живых деревьев, алюминия, часов и трикотажных полотен. Что касается импорта, объемы которого выросли в гораздо меньшей степени, то здесь по итогам последних 12 месяцев выросла доля недрагоценных металлов, металлокерамики, необработанной шкуры и выделанной кожи.

Статистически по результатам 2021 года 51% экспорта через Санкт-Петербургскую таможню в весовом выражении составили черные металлы. На долю древесины, изделий из нее, а также древесного угля пришлись 27%.

Основной статьей импортной статистики стали бумага и картон, составляющие 20% в общем объеме ввезенных товаров. Также 11% пришлись на долю пластмассы, 8% - на оборудование и механические устройства (8%), а 5% - на каучук, резину.

Санкт-Петербургская таможня была создана в 1992 году и со временем включила в себя 14 таможенных постов на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей, а также на территории Республики Коми. Общая площадь региона деятельности - около 690 тыс. кв. км. В регионе деятельности таможни действуют два воздушных пункта пропуска, в Череповце и Сыктывкаре. Также таможня обеспечивает функционирование особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Нойдорф" и "Новоорловская".