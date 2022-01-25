Город-спутник Новосибирска Обь намерен перейти на метод "альтернативной котельной"

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Власти города Обь Новосибирской области, в котором проживают около 30 тыс. жителей и где находится международный аэропорт, подготовили заявку в правительство РФ для перехода в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Данная мера позволит провести ремонт большинства сетей, построенных 40-60 лет назад, и избежать роста числа коммунальных аварий, сообщил на заседании строительного комитета заксобрания региона во вторник мэр Оби Павел Буковинин.

"Анализ состояния объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения позволил определить четкий перечень мероприятий, который необходимо выполнить для предотвращения коммунального коллапса в городе Оби. Первоочередным мероприятиям потребуются более 150 млн рублей. Решить проблему возможно только при использовании новой модели рынка тепловой энергии, в основе которой лежит тарифообразование по принципу теплоснабжения "альтернативной котельной", - сказал Буковинин.

Он уточнил, что основная часть сетей была построена 40-60 лет назад и имеет износ до 90%. "Ситуация усугубляется год от года, количество инцидентов на сетях и аварий растет, с каждым годом число жалоб растет, ликвидация затягивается по времени и несет существенные риски подачи теплоснабжения на многоквартирные дома", - отметил Буковинин.

Глава города сообщил, что администрацией Оби в правительство РФ подготовлена заявка для перехода на метод "альткотельной". Как уточнил ТАСС депутат комитета Дмитрий Козловский, рассмотрение заявки займет не менее полугода.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что к концу 2021 года модель начали использовать в 31 городе России. По его словам, "альткотельная" позволяет привлекать в сферу теплоснабжения больший объем инвестиций, что повысит надежность обеспечения тепловой энергией и улучшит состояние сетей.

О ситуации в Новосибирске

В октябре глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев и заместитель гендиректора СГК Андрей Колмаков уведомили депутатов регионального заксобрания о намерении подписать соглашение об установлении в городе тарифа на тепло по методу "альткотельной". По соглашению, тариф ежегодно в течение 10 лет будет расти на 2,9%. За это СГК инвестирует в ремонт изношенных теплосетей Новосибирска 15 млрд рублей. Правительство РФ утвердило переход 21 января. В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находится 3 020 км сетей, из них 75% - старше 30 лет.