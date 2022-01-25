В Северной Осетии восстановят производство меди

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Завод "Кристалл" по производству меди высокого качества будет вновь запущен в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Владикавказский завод "Кристалл" отмечает 55-летний юбилей и готовится к запуску производства: на предприятии планируют выпускать медь высокого качества. К настоящему времени инвестором проведены все необходимые юридические процедуры. Предприятие выведено из состояния банкротства, закрыты все долги, идет работа по восстановлению существующего оборудования", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора завода Хайдарбека Бутова, производство начали восстанавливать с плавильного и прокатного цехов.

На заводе отремонтированы помещения, проведены коммуникации, благоустроена территория. На ней трудятся 29 человек. В настоящее время на заводе готовятся к первой плавке меди. Как отметил гендиректор предприятия, процесс затянулся из-за задержки поставок комплектующих из Европы.

"Завод проектировался в 1962-1963 годах. И институтов, предприятий, которые изготавливали это оборудование, уже нет. Мы собирали все по крупицам, со всей страны приглашали в республику специалистов, которые работали в те годы, знакомы с этим оборудованием. Первоочередной задачей для нас было восстановить вакуумные индукционные печи. На сегодняшний день восстановлены четыре печи из восьми", - сказал Бутов.

По его словам, руководство "Кристалла" уже провело встречи с представителями АО "Росэлектроника", объединяющим производителей электронной продукции, а также с госкорпорацией "Ростех". Обе компании подтвердили готовность к сотрудничеству.