Астраханская область готова поставлять на рынки арабских государств продукцию АПК

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Астраханская область готова поставлять на рынки арабских государств мясную продукцию, а также экспортировать овощи, бахчевые культуры, рис и соль. Об этом было заявлено на XIII заседании Российско- арабского делового совета (РАДС), которое проходит в рамках международной выставки "Экспо-2020" в Дубае сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области принял участие в РАДС по приглашению МИД России в составе делегации РФ во главе с полномочным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым.

"Астраханская область готова поставлять на рынки арабских государств баранину, говядину, верблюжатину, экспортировать овощи и бахчевые, рис и соль. Предложил арабским инвесторам вкладывать средства в налаживание производств по выращиванию и переработке сельхозпродукции на территории Астраханской области. Рассказал о преимуществах растущей у нас люцерны как ценной и экологически чистой кормовой культуры. Готовы предоставить нашим арабским партнерам земельные участки в аренду под выращивание люцерны с последующей ее переработкой", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что арабским бизнесменам был презентован проект международного транспортного коридора "Север-Юг" в плане организации поставок продукции через Астраханскую область. По словам губернатора, "у нашего региона есть необходимый потенциал для того, чтобы стать важным транзитным центром товарообмена и экспортировать российскую продукцию на ближневосточный рынок".

17 июля 2002 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) и Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран (Генсоюз ТПСПАС). Документ предусматривал создание Российско-арабского делового совета. Цель деятельности - укрепление исторических связей и реализация широких возможностей развития торгово-экономических отношений между Россией и арабскими странами. Для рассмотрения актуальных вопросов российско-арабских торгово-экономических отношений предусматривается регулярное проведение совместных заседаний российской и арабской частей поочередно в России и арабских странах.