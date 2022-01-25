Ульяновскому бизнесу могут компенсировать арендную плату за сохранение рабочих мест

УЛЬЯНОВСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Ульяновской области в феврале намерены ввести новые меры поддержки для бизнеса, который сохраняет рабочие места в условиях пандемии. В частности, предполагается компенсация арендных платежей и оплаты коммунальных услуг, сообщил во вторник журналистам губернатор региона Алексей Русских.

"Меры поддержки будут оказаны предприятиям, которые сохраняют в условиях пандемии рабочие места. С середины февраля мы планируем также ввести компенсацию арендных платежей и коммунальных услуг", - сказал он.

Русских добавил, что в Ульяновской области также будут стимулировать те предприятия, которые показывают рост производительности труда. В целом на новую программу стимулирования, по словам губернатора, предполагается заложить около 200 млн рублей.

"Безусловно, у нас в регионе уже реализуются довольно-таки масштабные меры поддержки. На данный момент уже потрачено более 2 млрд рублей - это и компенсация арендной платы, и компенсация коммунальных платежей, это налоговые льготы по патентной системе налогообложения, по упрощенке, минимизация различного рода проверок", - пояснил Русских.

Губернатор уточнил, что в Ульяновской области реализована масштабная программа по выводу производителей на маркетплейсы, как отечественные, так и зарубежные. "Уже более 200 предприятий мы вывели на такие маркетплейсы. Это дало существенный рост продаж. Я думаю, что таким опытом можно будет поделиться и с другими регионами", - отметил он.