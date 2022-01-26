Совфед обсудит законы об индексации пенсий на 8,6%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Федерации соберется в среду на первое в весенней сессии пленарное заседание, на котором обсудит законы об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января, а также о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

В частности, будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди авторов законодательной инициативы - первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Документом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Также на пленарном заседании сенаторы рассмотрят поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство внесло соответствующее предложение в Госдуму в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Как сообщалось ранее, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

Совфед также обсудит поправки в закон о статусе военнослужащих в части предоставления соцгарантий по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, планируется рассмотреть изменения в законы об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования и о государственной социальной помощи. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон о Бюджетном кодексе, которые касаются продления полномочий членов комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов.

В ходе правительственного часа запланировано выступление министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. В формате "час субъекта РФ" в рамках дней Республики Бурятия в Совете Федерации выступят глава региона Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала республики Владимир Павлов.