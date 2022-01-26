США передадут семи компаниям 13,4 млн баррелей нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Власти США передадут семи компаниям суммарно 13,4 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении Минэнерго США, распространенном во вторник.

Передача осуществляется в рамках так называемой процедуры обмена, которая предполагает, что "компания в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти", которое оговаривается заранее.

Как отмечается в заявлении, "сегодня Министерство энергетики США одобрило семь дополнительных обменов 13,4 млн баррелей сырой нефти, которая будет высвобождена из стратегического резерва". Энергоноситель получат структуры компаний Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP.

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии нового коронавируса.