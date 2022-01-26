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Квартальная выручка Microsoft выросла на 20% в годовом исчислении

Она достигла $51,7 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Выручка корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, достигла $51,7 млрд, увеличившись на 20% относительно аналогичного периода в позапрошлом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой компании.

Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила $22,2 млрд, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чистая прибыль достигла $18,8 млрд, она выросла на 21% в годовом исчислении. Как отмечает газета The Wall Street Journal, компания показала хороший рост, а финансовые показатели превзошли ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла отметил рост доли технологического сектора в мировом ВВП. "Мы создаем инновации и инвестируем в разнообразные растущие рынки с общей технологической основой", - добавил он.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

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