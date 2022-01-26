На юге Приморья планируют ввести в эксплуатацию Артемовскую ТЭЦ-2 в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Новую Артемовскую ТЭЦ-2 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, она будет работать на природном газе и обеспечивать тепло- и электроэнергией жителей и объекты в Артемовском городском округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Приморская генерация" Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

"В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации будущей электростанции - Артемовской ТЭЦ-2, работающей на природном газе. Планируется, что в год энергообъект будет вырабатывать до 3 270,6 млн кВт/ч электроэнергии и порядка 1 003 тыс. Гкал тепла. Ввод в эксплуатацию ТЭЦ запланирован на 2026 год. В настоящее время потребности в теплоэнергии жителей Артемовского городского округа, а это более 114 тыс. человек, обеспечивает существующая Артемовская ТЭЦ, которая является фактически единственным источником теплоснабжения потребителей округа", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты реализуют и проект газификации на Владивостокской ТЭЦ-2, которая играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Запланирован перевод трех котлоагрегатов на сжигание природного газа. В то же время государственную экспертизу проходит проект масштабной реконструкции, который будет выполнен в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России. В ходе работ заменят на новые три устаревших турбоагрегата, будут демонтированы шесть котлоагрегатов, вместо которых установят три новых с более высокой паропроизводительностью. "Кроме того, будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание главного корпуса. В результате модернизации электрическая мощность станции возрастет до 574 МВт, тепловая мощность - до 1 115 Гкал/ч", - пояснили в пресс-службе.

Также специалисты запланировали увеличение мощностей Партизанской ГРЭС, основного источника электроснабжения юго-востока Приморского края, который обеспечивает электроэнергией Партизанск, Находку, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, а также теплом Партизанск и поселок Лозовый. Будет дополнительно установлено генерирующее оборудование, что позволит увеличить мощность станции. Планируемый срок реализации этого проекта - 2026 год.

В Приморском крае существуют большие планы по строительству жилья и промышленных объектов. Планируется создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник, в рамках программы "Дальневосточный квартал" запланировано строительство более 100 тысяч квадратных метров жилья, озвучены планы по созданию нового порта на юге региона и других объектов.