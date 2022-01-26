Пункты пропуска в Приморье изменят график на время празднования Нового года в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят график работы с 31 января по 3 февраля в связи с празднованием в Китае Нового года. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийской таможни в среду.

"По информации, полученной Уссурийской таможней от Владивостокского ФГКУ Росгранстрой, автомобильные пункты пропуска изменят график работы во время празднования Нового года в Китае в 2022 году. <...> Сотрудники Уссурийской таможни, в регионе деятельности которой находятся данные пункты пропуска, в период празднования китайского Нового года будут находиться на рабочих местах. Режим работы железнодорожных пунктов пропуска "Пограничный", "Махалино" и "Хасан" не изменится", - говорится в сообщении.

Так, пункты пропуска "Полтавка - Дуннин" и "Пограничный - Суйфэньхэ" будут закрыты с 31 января по 2 февраля включительно, 3 февраля 2022 года они будут закрыты до 16:00 (09:00 мск). С 4 февраля работа пунктов пропуска возобновится в прежнем режиме: ежедневно с 09:00 до 21:00 (с 02:00 до 14:00 мск). Пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" также будет закрыт с 31 января по 2 февраля включительно, 3 февраля он будет закрыт до 16:00 (09:00 мск). С 4 февраля он вернется к обычному режиму работы: с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00 (с 04:00 до 12:00 мск).

Пункт пропуска "Краскино - Хуньчунь" не будет работать 1-3 февраля, с 4 февраля его работа возобновится в прежнем режиме: ежедневно с 09:00 до 19:00 (с 02:00 до 12:00 мск). Пропуск транспортных средств в указанные нерабочие периоды через автомобильные пункты пропуска в Приморье осуществляться не будет.

По данным Дальневосточного таможенного управления на утро среды, перед пунктом пропуска "Полтавка - Дуннин" выезда из России ожидают 62 грузовые машины, перед пунктом "Пограничный - Суйфэньхэ" - 145 грузовых машин, перед пунктом пропуска "Турий Рог - Мишань" нет ожидающих выезда из РФ грузовых машин.

Китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года, официальные праздники и выходные в стране - с 31 января по 6 февраля. Традиционно праздничные гуляния длятся 16 дней. В 2022 году Китайский Новый Год продлится с 31 января (Кануна Нового Года) по 15 февраля (Праздник Фонарей).