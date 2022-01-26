Более 25 тыс. лицензий куплено с начала 2022 года в рамках поддержки цифровизации МСП

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприниматели приобрели за две недели 2022 года более 25 тыс. лицензий по программе поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который выступает оператором программы.

"Представители бизнеса приобрели более 25 тыс. лицензий на облачное программное обеспечение за первые две недели 2022 года в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства", - сообщили в фонде.

Его представитель напомнил, что программа запущена Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В фонде отметили, что для компаний, еще не успевших воспользоваться мерой поддержки, РФРИТ проводит серию вебинаров, которые разъясняют, как цифровые решения могут повысить эффективность бизнеса.

Программа позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобретать облачное программное обеспечение (ПО) отечественных производителей со скидкой 50%. Льгота реализуется за счет компенсации 50% от стоимости лицензии компаниям - производителям и поставщикам ПО. Чтобы приобрести лицензию на облачное ПО вдвое дешевле, предпринимателю не требуются дополнительные документы и отчетность, достаточно быть включенными в реестр МСП. Покупка совершается на сайте производителя.

В настоящий момент в программе участвуют более 100 российских программных продуктов, представленные 29 компаниями - разработчиками и поставщиками российского облачного ПО, добавили в фонде.

"В 2021 году по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тысяч лицензий на облачное ПО. Сейчас спрос еще выше - только за первые две недели нового года было реализовано более 25 тысяч лицензий. Программа продолжает действовать на прежних условиях участия, а с апреля начнется новый отбор программных продуктов. Для представителей бизнеса мы проводим серию вебинаров, где рассказываем о возможностях цифровизации рабочих процессов за счет внедрения отечественных облачных программных продуктов", - отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлова, слова которого приводит пресс-служба.