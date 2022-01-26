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Более 25 тыс. лицензий куплено с начала 2022 года в рамках поддержки цифровизации МСП

Для компаний, еще не успевших воспользоваться мерой поддержки, Российский фонд развития информационных технологий проводит серию вебинаров, которые разъясняют, как цифровые решения могут повысить эффективность бизнеса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприниматели приобрели за две недели 2022 года более 25 тыс. лицензий по программе поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который выступает оператором программы.

"Представители бизнеса приобрели более 25 тыс. лицензий на облачное программное обеспечение за первые две недели 2022 года в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства", - сообщили в фонде.

Его представитель напомнил, что программа запущена Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В фонде отметили, что для компаний, еще не успевших воспользоваться мерой поддержки, РФРИТ проводит серию вебинаров, которые разъясняют, как цифровые решения могут повысить эффективность бизнеса.

Программа позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобретать облачное программное обеспечение (ПО) отечественных производителей со скидкой 50%. Льгота реализуется за счет компенсации 50% от стоимости лицензии компаниям - производителям и поставщикам ПО. Чтобы приобрести лицензию на облачное ПО вдвое дешевле, предпринимателю не требуются дополнительные документы и отчетность, достаточно быть включенными в реестр МСП. Покупка совершается на сайте производителя.

В настоящий момент в программе участвуют более 100 российских программных продуктов, представленные 29 компаниями - разработчиками и поставщиками российского облачного ПО, добавили в фонде.

"В 2021 году по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тысяч лицензий на облачное ПО. Сейчас спрос еще выше - только за первые две недели нового года было реализовано более 25 тысяч лицензий. Программа продолжает действовать на прежних условиях участия, а с апреля начнется новый отбор программных продуктов. Для представителей бизнеса мы проводим серию вебинаров, где рассказываем о возможностях цифровизации рабочих процессов за счет внедрения отечественных облачных программных продуктов", - отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлова, слова которого приводит пресс-служба.

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