Онлайн-платформа с базой данных по развитию и застройке Арктики начала работать в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цифровая платформа "Арктическая библиотека", где собрана максимально полная база данных по строительству и благоустройству в Арктике, в частности, архитектурные проекты для зон вечной мерзлоты и сведения о главных игроках рынка, начала работу. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

"Открылась "Арктическая библиотека". Это онлайн-платформа, которая собирает в единую базу знаний российские и международные подходы, опыт работы с городской и поселенческой средой арктических и северных территорий, а также новые технологические решения, разработанные для Севера", - сказал собеседник агентства.

Пользователи могут ознакомиться на платформе с базой архитектурно-планировочных решений, примерами благоустройства среды поселений арктических и северных регионов России и мира, а также с новыми технологиями для строительства и благоустройства, например, морозостойкими материалами.

Для удобства разработаны фильтры по направлениям, срокам и степени реализации, а реализованные проекты можно отдельно изучить на онлайн-карте.

Помимо этого, в "Арктической библиотеке" будут размещены все документы, стратегии развития, регламенты, монографии и статьи про развитие городов Арктики, а также информация про компании и разработчиков, которые заняты в данной работе. "Пополняемая база ключевых игроков арктического рынка упрощает проблему при поиске подрядчиков для администраций поселений", - отметил Данькин.

В конце 2021 года на форуме "Арктика: настоящее и будущее" создание платформы анонсировал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. По его словам, данный проект поможет создавать комфортную городскую среду в арктических населенных пунктах.