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Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

Индекс Мосбиржи находится на отметке 3338,29 пункта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС прибавляет 1,95% и находится на отметке 1322,09 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 3338,29 пункта (+2,44%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 3,06%, до 3359,26 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,26%, до $88,43 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,01% и торгуется на уровне $85,61 за баррель.

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