Девелопер "Самолет" увеличил выручку в 2021 году на 113%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" увеличила выручку на 113% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, до 131 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба девелопера со ссылкой на данные управленческой отчетности.

При этом выручка с учетом результатов компании "СПБ Реновация", которая была приобретена в декабре 2021 года, выросла на 134% до 144,2 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 136%, до 28,5 млрд рублей, а с учетом результатов компании СПБ Реновация - на 163%, до 32 млрд рублей.

Объем продаж недвижимости группы вырос на 112%, с 59,7 млрд рублей в 2020 году до 126,4 млрд рублей в 2021 году. В физическом выражении этот показатель увеличился в 1,6 раз, до 804,6 тыс. кв. м недвижимости в 2021 году. При этом объем продаж недвижимости с учетом результатов компании СПБ Реновация составил 139,2 млрд рублей или 896,8 тыс. кв. м.

Компания увеличила денежные поступления на 103%, до 119,3 млрд рублей. За 2021 год "Самолет" вывел в продажу более 1,3 млн кв. м недвижимости, что на 18% больше, чем в 2020 году. Продажи вторичной недвижимости через платформу "Самолет+" составили 96 млрд рублей.

"Благодаря приобретению новых активов, таких как "СПБ Реновация", "Перспектива 24", "Вместе.ру", Rerooms и других, "Самолет" выходит за рамки традиционного девелоперского бизнеса и Московского региона и идет по пути трансформации в proptech-корпорацию. <…> Мы прогнозируем, что в ближайшие два года основные показатели "Самолета" будут ежегодно удваиваться за счет освоения самого большого в отрасли земельного банка по всей России, развития технологичной сервисной платформы и других новых бизнес-направлений", - отметил генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 января 2022 года ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.