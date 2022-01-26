РМК вложит 11,5 млрд рублей в развитие челябинского города Карабаша до 2026 года

КАРАБАШ /Челябинская область/, 26 января. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) вложит 11,5 млрд рублей до 2025 года включительно в развитие челябинского города Карабаша, где будет построен новый жилой район со школой, детским садом и больницей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соответствующего соглашения.

Документ подписали губернатор региона Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. В пресс-службе РМК пояснили, что до 2025 года в городе появится новый район с собственной современной школой, детским садом, больницей и жилыми комплексами.

В городе возведут 100 тыс. квадратных метров жилья, это около 2,2 тыс. квартир. Школа будет рассчитана на 1,3 тыс. учеников, которая будет оснащена рядом уникальных объектов, например, экологической станцией, где дети смогут ставить эксперименты с солнечной и ветровой энергией, и полигон для проведения испытаний дронов. Рядом со школой построят детский сад площадью 4 тыс. квадратных метров, рассчитанный на 200 мест. В больнице оборудуют детскую и взрослую поликлиники, стоматологию и кабинеты для специалистов узкого профиля.

Как сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на церемонии подписания соглашения, данный проект показывает, что бизнес, власти и жители заинтересованы в том, чтобы изменить жизнь вокруг себя. Губернатор региона Алексей Текслер добавил, что также в городе будет обновлена коммунальная инфраструктура: водозабор, линии водоснабжения и канализация. Глава региона рассчитывает, что впервые с советских времен численность города немного увеличится.

Карабаш - моногород в Челябинской области с населением более 11 тыс. человек. В городе расположен один из старейших медеплавильных заводов России - градообразующее предприятие "Карабашмедь".

РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Компания выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.