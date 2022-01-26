Товарооборот на дальневосточной таможне вырос в 2021 году почти на 50%

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Товарооборот в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) в 2021 году вырос на 49,1% - до $42 млрд, основными торговыми партнерами в прошлом году были Китай, Республика Корея и Япония, сообщила в среду пресс-служба ДВТУ.

В состав Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) входят девять таможен, в том числе Дальневосточная электронная и Дальневосточная оперативная таможни, и 64 таможенных поста. Площадь региона деятельности ДВТУ - почти 7 млн кв. км, или 40,6% территории Российской Федерации, это территория 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.

"$42 млрд составил товарооборот в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления в 2021 году. По сравнению с 2020 годом рост составил 49,1%. <…> Ведущими странами - торговыми партнерами являлись: КНР (61,5% от стоимостного объема товарооборота), Республика Корея (15,1%), Япония (7,9%). В 2021 году в федеральный бюджет перечислено 627,86 млрд рублей таможенных и иных платежей, что на 64% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Стоимостной объем экспортных товаров, оформленных дальневосточными таможенниками, увеличился на 24,8% и составил $9,5 млрд, объем импорта возрос в 1,6 раза - до $32,5 млрд. Почти половину экспорта, 49,5%, составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 14,1% - минеральные продукты, 12,1% - древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 12,6% - машиностроительная продукция.

"Основными критериями оценки качества работы таможенников являются сроки таможенных операций и таможенного контроля. За последние годы они значительно сократились, большинство таможенных операций проводятся в автоматическом режиме. В 2021 году автоматически зарегистрировано 82% деклараций на товары, годом ранее - 75%, при этом каждая пятая декларация в Дальневосточном регионе выпущена в автоматическом режиме. Среднее время выпуска безрисковых товарных партий составило 1 час 22 минуты", - сообщил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, которого цитирует пресс-служба.