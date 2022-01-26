СМИ: встреча бизнесменов Италии с Путиным откроет новый канал диалога по Украине

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с ведущими представителями итальянского бизнеса, которая должна состояться в среду в формате видеоконференции, приобретает стратегический смысл и открывает новый канал диалога для урегулирования украинской проблемы. Об этом пишет в среду газета Il Messaggero.

"На самом деле Путин не в первый раз встречается с делегациями предпринимателей. Но в нынешнем геополитическом контексте, при том что США и ЕС обсуждают новые санкции в отношении России в случае ухудшения ситуации на украинском направлении, встреча с ведущими представителями итальянского бизнеса приобретает стратегический смысл и открывает новый канал диалога для урегулирования кризиса", - пишет издание.

Сообщается, что в центре разговора будут цены на энергоносители, рост которых, по примерным оценкам, обойдется в €37 млрд итальянским компаниям по итогам года. Отмечается также прогрессивный рост объемов товарообмена между Италией и Россией, который может вернуться на допандемийный уровень.

Ряд СМИ сообщили, что итальянское правительство возражало против проведения этой встречи, инициаторами которой выступили Итало-российская торговая палата и ее президент Винченцо Трани.

Источники в правительстве указали корреспонденту ТАСС, что данная инициатива "носит частный характер, и во встрече не принимают участие ни представители правительства, ни посольства Италии в РФ".

В Италии начались выборы президента республики. На эту должность, в частности, прочат нынешнего премьер-министра Марио Драги, с уходом которого остро встаёт вопрос о будущей судьбе кабинета. Кроме того, в Италии, как ТАСС известно из дипломатических источников, крайне обеспокоены ситуацией вокруг Украины, которая может быть использована в политических целях другими странами.