Объем средств на ремонт энергообъектов СКФО увеличат на 28% в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Почти на треть (28%) в 2022 году увеличился объем финансирования планового ремонта энергообъектов на Северном Кавказе по сравнению с прошлым годом. Всего на эти работы в этом году направят 3,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" в 2022 году направят порядка 3,3 млрд рублей на плановый ремонт энергообъектов СКФО. Рост финансирования запланированных мероприятий технического обслуживания и ремонта в семи регионах СКФО составил 28% в сравнении с плановым финансированием предшествующего года", - говорится в сообщении.

Так, более 1,1 млрд рублей предусмотрено на подготовку энергосистемы Дагестана к стабильному функционированию в период сложных погодных условий, еще 902 млн рублей направят на ремонтную программу в Ставропольском крае. А на плановый ремонт объектов в Чеченской Республике предусмотрено 411 млн рублей.

Финансирование мероприятий ремонтно-эксплуатационного обслуживания в Кабардино-Балкарии составит в этом году 274 млн рублей, на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Северной Осетии - 220 млн рублей, еще 186 млн рублей - это объем финансирования ремонтной кампании в Карачаево-Черкесии. А затраты на ремонтную программу в Ингушетии в этом году составят 138 млн рублей.

Как отмечается, в числе ключевых производственных работ текущего года - ремонт 5,5 тыс. км. ЛЭП различного класса напряжения и 6,4 тыс. единиц электросетевого оборудования. Кроме того, в пресс-службе добавили, что для избежания технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности будет расчищено 487 гектаров трасс воздушных линий.

В компании ожидают, что выполненные мероприятия обеспечат устойчивую и надежную работу энергосистемы Северного Кавказа. "Позволят повысить надежность электроснабжения миллионов бытовых потребителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора - главного инженера "Россети Северный Кавказ" Виктора Абаимова.