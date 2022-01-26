РБК: Собянин предложил изменить правила вывоза медотходов из больниц

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес предложение об изменении правил вывоза неопасных медицинских отходов класса А, чтобы утилизацией данной категории могли заниматься региональные операторы, специализирующиеся на устранении твердых коммунальных отходов. К данной категории отходов относятся использованные гигиенические средства из неинфекционных отделений, канцелярские товары, мусор с дворовых территорий поликлиник и пищевые отходы из столовых, сообщает РБК в среду.

"На отходы класса А приходится около 85% всех медотходов, и для их утилизации не нужно получать специальную лицензию. Но работа с ними не регулируется никакими действующими законами, поэтому их не могут вывозить региональные операторы, занимающиеся твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также специализированные операторы по медицинским отходам", - пишет РБК, ссылаясь на письмо Собянина премьеру Михаилу Мишустину, копия которого есть у издания.

Сейчас на вывоз медицинских отходов проводится конкурс среди подрядчиков, обладающих специальной лицензией, но из-за противоречий в законодательстве медицинские учреждения заключают контракты на утилизацию отходов класса А с компаниями, которые могут не доставлять их до законных мест захоронения. По мнению представителя регионального оператора пяти южных регионов Полины Вергун, передача инициативы по утилизации отходов класса А региональным операторам поможет сделать прозрачными потоки их передвижения.

По словам главы ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, данное изменение никак не скажется на тарифах для населения, так как медучреждения получают отдельные средства для утилизации. По данным директора по развитию Национальной экологической компании Александра Климова, которые приводит РБК, в медучреждениях образуется более 600 тыс. тонн отходов за год, и около 500 тыс. тонн относятся к классу А. По его словам, утилизация отходов класса А оценивается в 2-2,6 млрд, это в несколько раз дешевле, чем устранение опасных медицинских отходов, которое оценивается примерно в 6 млрд.