{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам может помочь бизнес

Предпринимательское сообщество России предложило оплатить их штрафы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество России предложило оплатить штрафы россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор насекомых. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Бывают достаточно нестандартные ситуации, как в Шри-Ланке: наши ученые ловили жуков, насекомых, но оказалось, что они поймали каких-то реликтовых насекомых, которые являются предметом религиозного поклонения. Почти полтора года мы добивались их освобождения. В итоге все состоялось. Они были приговорены к условному сроку, оштрафованы, и наше предпринимательское сообщество проявило инициативу оплатить штраф. Он не такой значительный", - сказал он.

На прошлой неделе суд Шри-Ланки приговорил троих россиян к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) каждого за незаконный сбор редких насекомых, они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШри-ЛанкаРоссия
Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%
Безработица в РФ "держится на историческом минимуме - 4,3%", отметил президент
Читать полностью