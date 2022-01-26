Лавров заявил, что осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам может помочь бизнес

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество России предложило оплатить штрафы россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор насекомых. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Бывают достаточно нестандартные ситуации, как в Шри-Ланке: наши ученые ловили жуков, насекомых, но оказалось, что они поймали каких-то реликтовых насекомых, которые являются предметом религиозного поклонения. Почти полтора года мы добивались их освобождения. В итоге все состоялось. Они были приговорены к условному сроку, оштрафованы, и наше предпринимательское сообщество проявило инициативу оплатить штраф. Он не такой значительный", - сказал он.

На прошлой неделе суд Шри-Ланки приговорил троих россиян к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) каждого за незаконный сбор редких насекомых, они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.